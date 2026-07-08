Il Bologna balla tra Ognjen Ugresic e Mikel Amondarain, sostanzialmente con lo stesso tenore di offerta: 8 milioni di euro. Sartori e Di Vaio si sono spostati nelle ultime ore sul mediano ventunenne dell'Estudiantes dopo lo stallo nei giorni scorsi con il Partizan Belgrado anche uno non esclude l'altro.

I discorsi con Amondarain, stella nascente della mediana dell'Estudiantes, sono in stato avanzato, perché il giocatore ha detto sì alla destinazione e con l'entourage c'è un accordo sull'ingaggio, ma da qui in avanti la partita si gioca tra i club. Su Amondarain c'è concorrenza, partendo dal Betis, passando per i colossi City Group e Red Bull, ma il Bologna avrebbe un vantaggio, offrendo un percorso di crescita con maggior spazio prima di un eventuale grande salto nelle big europee. Serve ora limare gli accordi con l'Estudiantes, che chiede circa 9 milioni di euro, ma la distanza non è così insormontabile e gli uomini dell'area tecnica contano di chiudere in tempi brevi per consegnare il giocatore a Tedesco in tempo per Valles. Forse il mercato del Bologna si muove...