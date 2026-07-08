La caccia al centrocampista si sposta in Sudamerica in attesa di capire se possa smuoversi qualcosa su Ognjen Ugresic. Il Bologna sarebbe forte su Mikel Amondarain, ventunenne mediano dell'Estudiantes dove ha ottenuto una rapida scalata dalle giovanili alla prima squadra.

Sul giocatore, come riporta il Corriere di Bologna, si era mosso il Betis Siviglia, senza trovare un accordo con l'Estudiantes dopo una prima proposta da 3 milioni più percentuale sulla rivendita e una seconda proposta da 5.5 milioni. L'Estudiantes fiuta un'asta, dato che anche il City Group, ovvero i proprietari del Manchester City, lo avrebbe osservato da vicino. Il Bologna lo ha visto giocare dal vivo e la crescita del giocatore non è sfuggita agli scout e per cederlo vuole una cifra di 8 milioni, cifra simile a quella che il club aveva messo su Ugresic non trovando l'accordo col Partizan. Secondo alcuni la trattativa sarebbe in stato avanzato e si starebbe discutendo sui dettagli e le percentuali sulla rivendita.