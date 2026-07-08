Il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con il titolo 'Colpo Bologna'. I rossoblù sulle tracce di Amondarain, mediano di ventuno anni dell'Estudiantes: servono 9 milioni di euro.

Il giocatore è in arrivo secondo il quotidiano, può fare il regista e la mezzala ed è strutturato, 185 centimetri, e nell'ultima stagione ha messo a referto 4 gol e 3 assist. 'La strada è tracciata, la distanza sembra essere minima, ma i dirigenti del club rossoblù stanno ancora lavorando per trovare l’accordo definitivo con l’Estudiantes' scrive Dario Cervellati. Mediano completo, capace in entrambe le fasi, Amondarain viene da Bavio a 50 chilometri da La Plata ed è cresciuto nelle giovanili dell'Estudiantes e in prima squadra ha giocato 40 partite in totale, di cui 23 nell'ultima stagione. Il Bologna è vicino a prenderlo.