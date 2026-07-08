Il Bologna rilancia per Ognjen Ugresic. Lo riporta oggi il Resto del Carlino che parla di una offerta ritoccata dai rossoblù verso il Partizan Belgrado.

La trattativa ha vissuto dei giorni di stand by, ma nelle ultime ore la dirigenza felsinea ha provato un nuovo blitz. La proposta ritoccata passerebbe da 7 a 8 milioni di euro e la percentuale sulla rivendita dal 20 al 30%, inserendo anche il cartellino di Mihajlo Ilic. Il Bologna cerca dunque di arginare la concorrenza di Sassuolo e Feyenoord e attende una risposta definitiva dal Partizan entro il weekend. Sul Carlino, esattamente come su Gazzetta dello Sport, si parla del piano b che sarebbe Michael Folorunsho, rientrato al Napoli dopo il prestito al Cagliari.