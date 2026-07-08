Il Bologna vuole una risposta da Riccardo Orsolini entro una settimana circa. Ieri il raduno ufficiale con la cena di squadra e il numero 7 è stato il primo ad arrivare, ma da oggi riparte la telenovela sul rinnovo.

Il Bologna la sua proposta l'ha fatta: più due milioni a stagione con bonus fino al 2029 e oltre i propri parametri non vuole andare, così toccherà a Orsolini dire sì o no in tempi brevi. Il club non vuole arrivare ad agosto come successe con l'ultimo rinnovo e ha chiesto all'attaccante di fornire una risposta entro la partenza per Valles. Manca poco, il Bologna partirà il 13 luglio dopo essersi allenato al mattino a Casteldebole. L'attesa dunque prosegue dato che da mesi la firma sul rinnovo non è mai arrivata. La telenovela dovrà avere una fine in un senso o nell'altro.