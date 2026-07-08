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Ognjen Ugresic
Resta un obiettivo concreto del Bologna. Dalla Serbia giungono le prime ricostruzioni sulla vicenda. Sul cartellino ci sarebbe una clausola da 15 milioni, ma il Partizan è consapevole di non poterla incassare, così l'asticella è scesa attorno ai 9-10 milioni di euro. Rifiutata diverse settimane fa una prima proposta del Toro da 6.2 milioni di euro, il Partizan ora è aperto ad altre offerte e pure il Newcastle, che aveva incontrato giocatore e famigliari, si sarebbe fatto di nebbia. Il Bologna è ancora sulla traccia, ma molto dipenderà dall'offerta immediata e dalla percentuale sulla rivendita, che il Partizan vuole più alta possibile per continuare a guadagnare in futuro. I serbi non hanno fretta di cedere e attendono con pazienza.
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