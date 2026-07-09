Eliminato dal mondiale ma ora obiettivo di mercato di tante. Jhon Lucumi deve sfogliare la margherita e scegliere dove andare, dato che il contratto in scadenza nel 2027 non è stato rinnovato e questa è l'ultima possibilità per il Bologna di fare plusvalenza. Sul difensore, come noto, c'è la Juventus di Giovanni Carnevali e il sito Tuttojuve ha intervistato Pablo Romero, giornalista del quotidiano El Tiempo.

"Ritengo che il suo livello attuale, la sua esperienza e il suo impegno possano permettergli di affermarsi in una squadra come la Juve. E' il suo momento. È adesso. Ha lavorato tanto ed è per questo che è finito nel mirino dei grandi club. È pronto e penso che abbia bisogno di una sfida di questo livello", le sue parole.