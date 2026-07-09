Secondo il Resto del Carlino anche l'Inter si sarebbe iscritta alla corsa per Jhon Lucumi. Il difensore colombiano, con il contratto in scadenza nel 2027, è stato eliminato dal mondiale e adesso scatteranno le vacanze, ma ora dovrà scegliere la sua futura destinazione.

Il fattore coppe europee sarà determinante, Lucumi vuole giocarle, e per ora avrebbe detto no al Nottingham che era pronto a mettere sul piatto un contratto da 3 milioni l'euro l'anno. Così, primi contatti con l'Inter, in cerca di un centrale mancino, ma anche il club nerazzurro vuole attendere la fine della validità della clausola da 28 milioni di euro ed eventualmente sfruttare gli interessamenti del Bologna per Massolin e Akinsanmiro. Su Lucumi c'è anche la Juventus, ma per entrambi i club italiani c'è il rischio dell'irruzione della Premier, soprattutto se si dovesse presentare una squadra qualificata alle coppe.