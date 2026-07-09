Ultimo tentativo per Ognjen Ugresic e ora tre giorni di attesa per la risposta del Partizan Belgrado. Nei giorni scorsi il Bologna ha alzato la propria proposta per il mediano serbo ma non rilancerà ulteriormente.

Secondo il Resto del Carlino, il Bologna si sarebbe spinto a 8 milioni di euro più il 30% sulla rivendita e il cartellino di Mihajlo Ilic, ma il Partizan per ora attende e valuta un eventuale rilancio di Sassuolo, Newcastle o Feyenoord. Il Bologna vuole una risposta entro il weekend e non rilancerà oltre. Nel frattempo, l'idea alternativa è Folorunsho del Napoli, rientrato dal prestito al Cagliari, e quella nuova è rappresentata da Mikel Amondarain dell'Estudiantes.