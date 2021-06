Bologna, cederai o no? Dipende tutto dal mercato

Archiviata la permanenza di Sinisa Mihajlovic, il serbo ha raccontato di non aver cercato altra squadra (resto convinto del fatto che non allenerà svogliato), il Bologna ora si tufferà con ancora più decisione sul mercato. Sulle entrate è già tutto noto, primi due obiettivi Arnautovic per l'attacco e Lyanco per la difesa, ma per quanto riguarda le cessioni nelle ultime settimane sembra esserci stato un cambio di strategia. Non è una impressione soggettiva ma frutto di una serie di dichiarazioni pubbliche in controtendenza rispetto alle precedenti.