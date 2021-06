Arnautovic e il sottile confine tra strafottenza e carisma

Non è ancora ufficiale, ma lo sbarco di Marko Arnautovic a Bologna dipende solo dalla data in cui i cinesi lo libereranno a parametro zero. Serve aspettare, come annunciato da Riccardo Bigon a Radio1909, tuttavia il Bologna ha l'accordo con il giocatore e attende che lo Shanghai compia l'ultimo passo per consentire la firma. Cosa manca? E' un affare di Arnautovic, che chiede una buonuscita ai cinesi, mentre il Bologna tutto quello che doveva fare con il calciatore lo ha fatto. Non dipende più dai rossoblù. Ad ogni modo, il nome dell'austriaco divide la platea. Non solo dal punto di vista tecnico.