Serve un decreto legge: abolire la trasferta di San Siro

E’ il caso di partire con gli appelli e le richieste verso il nuovo governo: abolire Inter-Bologna per decreto legge. Goleada l’anno scorso, goleada quest’anno. Insomma, anche nei momenti più floridi per i rossoblù, quattro vittorie consecutive con Thiago Motta, appena si arriva nel buco nero del Meazza si sparisce, un po’ come nel Triangolo delle Bermuda. Anche quando la fortuna sembra aver girato lo sguardo verso di te, gol di c…ehm…di natica di Lykogiannis, succede poi l’imponderabile: una girata aerea da fenomeno di Dzeko su cross deviato a campanile, un fallo che non c’è, il portiere che non para una punizione sul suo palo, Dimarco che si trasforma in Totti e si potrebbe continuare. Si chiude dunque la striscia positiva di Motta che ora, prima della sosta, cercherà un ultimo sussulto sabato contro il Sassuolo. Evidentemente Milano ha i colori tristi dell’autunno che inizia a essere freddo anche quando sembra estate, oppure semplicemente il Bologna ha deciso di prendere una goleada per evitare incazzature per un fallo inesistente (è una battuta, si intende).