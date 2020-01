La nostra Musa ispiratrice

Il Bologna ha la sua Musa.

Musa Barrow si è preso subito la scena bolognese decidendo il derby contro la Spal al primo pallone toccato. Pronti via e tiro a giro nel sette, alla faccia di chi l’aveva criticato per il scarso impatto mostrato contro il Verona. A metterla giù semplice si potrebbe dire che il primo acquisto di gennaio del Bologna ha già portato un gol e tre punti, forse Sabatini e Bigon non ci hanno visto poi così male. Ma si sa, qui in città o hai il pedigree di Immobile oppure qualsiasi attaccante acquistato verrà tacciato di incapacità in zona gol. Barrow si è presentato bene, benissimo, proprio segnando un gol con i crismi del bomber. E anche io, scettico sui costi dell’operazione, forse dovrò ricredermi.