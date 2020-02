Il Bologna dei giovani c’è, ma che succede a Skov Olsen?

Il Bologna dei giovani in emergenza ha retto strappando un punto prezioso contro l’Udinese. Lo ha fatto grazie alla leadership dei veterani e all’entusiasmo dei ragazzi della Primavera, Juwara e Baldursson bravi a subentrare con tempra mentale, lo ha fatto con le strategie tattiche dalla panchina e con una mentalità ormai chiara e netta che rende il Bologna una squadra con una identità ben percepita dai tifosi e dagli avversari. In tutto questo contesto di note positive c’è stata anche una nota più stonata di altre, ed è quella fin qui suonata da Andreas Skov Olsen.

Il ragazzo danese ha, per me, un talento enorme, con quel sinistro può disegnare calcio per tecnica e qualità, ma evidentemente in questa fase c’è qualcosa che lo blocca, lo inibisce. Quando si arrivano a sbagliare stop facili o giocate banali, significa che il problema non risiede nella tecnica ma nella mente. Ed è normale per un ragazzo che in estate ha impiegato una settimana di riflessione prima di decidere se lasciare o meno il nido di casa. Sarebbe altrettanto normale, però, che ad un certo punto Skov staccasse il suo cordone ombelicale con il più semplice calcio danese e il rassicurante ambiente di casa. Non è una accusa o una colpa, semplicemente una constatazione per chi vuole diventare nella vita un grande calciatore.

La sensazione è che il talento ex Nordsjelland abbia patito la durezza del calcio italiano, sia sotto il profilo tattico ma soprattutto sotto l’aspetto mentale. Incontrare ‘vecchi volponi’ come Criscito o Nuytinck non è facile perché sono giocatori che percepiscono chi hanno di fronte, e in questo caso c’è uno straniero non ancora in sintonia con ciò che lo circonda. Non c’è pietà in Italia per chi non è ancora pronto, a maggior ragione contro formazioni che si giocano la sopravvivenza in Serie A. Si percepisce a distanza lo spaesamento di Skov Olsen in certe circostanze, quasi come fosse un estraneo catapultato in un’altra realtà. Non c’è nulla di male, si tratta solo di avere pazienza. Chiaramente, concedere tempo non è sufficiente se non sarà il ragazzo per primo a darsi una mano da solo, ma vale la pena aspettare. Resta dunque il talento e la giovanissima età, fattori che lasciano intravedere grandi speranze (e a cui lo stesso Sabatini crede), con tutta una luminosa carriera davanti. In fin dei conti, il suo compagno di ruolo titolare, ovvero Orsolini, ha impiegato circa due anni per emergere definitivamente in Serie A dopo l’esplosione ad Ascoli in cadetteria. E non c’è motivo per non pensare che anche Skov Olsen possa seguire lo stesso percorso, pur partendo da lati caratteriali diversi. E per chi come me crede molto nelle sue capacità non resta altro che fornire supporto e fiducia al ragazzo. Arriverà il suo momento, arriverà il momento in cui anche lui sarà acclamato e applaudito per grandi gol. Tempo al tempo.