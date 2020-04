‘Ho preso Baggio!’

I primi ricordi del Bologna portano la sua firma. Io, classe 1985, ho cominciato a conoscere il Bologna Fc 1909 dal 1993, da quando cioè un coraggioso Giuseppe Gazzoni Frascara decise di salvare il club dal fallimento dando vita ad una scalata dalla Serie C alla Serie A. Fino al 2005 il Bologna è stato suo, più di dieci anni vissuti tra goduria, imprecazioni, grandi giocatori, grandi allenatori e anche maledette storie come quella di Calciopoli, che di fatto segnò la fine della sua avventura in rossoblù. Inutile dire che è stato il presidente che mi ha fatto godere di più.

Scheda 1 di 4