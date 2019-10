E’ normale non essere ancora perfetti

Lo dico chiaro e tondo in apertura: sono contento di questo Bologna. Tanti motivi li ho elencati domenica poco dopo il fischio finale e non voglio tediarvi nuovamente, ma resta il fatto che la filosofia di questo club e di questa squadra è cambiata, portando tutto l’ambiente a divertirsi guardando le partite, forte del coraggio di un Bologna guidato da un Mihajlovic gladiatorio. Si cerca di vincere sempre, con qualche rischio, e questo non può non piacere dopo 3 anni di compitino. Certo, ci sono anche dei difetti, ma forse è proprio questo che ci fa affezionare ancora di più.

