I rossoblù su Miretti della Juve, piace anche come sostituto di Remo Freuler
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Il Corriere dello Sport Stadio va forte oggi sul nome di Fabio Miretti, uscito da un summit di mercato con Giovanni Carnevali mercoledì mattina.
Il giovane centrocampista della Juventus piace a Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, i quali stanno cercando di capire i margini di manovra con la Vecchia Signora, fresca di cambio di amministratore delegato: 'Miretti sarebbe un colpo davvero importante per quelle che sono le sue grandi qualità tecniche', scrive Claudio Beneforti. Ora si tratta di capire a livello economico come il Bologna possa imbastire la trattativa. La Juventus vuole monetizzare e l'ingaggio di Miretti è abbastanza alto, fattore mai da sottovalutare. E il sostituto di Freuler? Il Bologna lo sta cercando, ma Stadio sottolinea le qualità di Miretti in entrambe le fasi e la grande capacità di verticalizzare. L'eventuale arrivo di Miretti, inoltre, non chiuderebbe la porta a quello di Alessandro Romano, giovane mediano classe 2006 della Roma.
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