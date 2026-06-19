Il Corriere dello Sport Stadio va forte oggi sul nome di Fabio Miretti, uscito da un summit di mercato con Giovanni Carnevali mercoledì mattina.

Il giovane centrocampista della Juventus piace a Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, i quali stanno cercando di capire i margini di manovra con la Vecchia Signora, fresca di cambio di amministratore delegato: 'Miretti sarebbe un colpo davvero importante per quelle che sono le sue grandi qualità tecniche', scrive Claudio Beneforti. Ora si tratta di capire a livello economico come il Bologna possa imbastire la trattativa. La Juventus vuole monetizzare e l'ingaggio di Miretti è abbastanza alto, fattore mai da sottovalutare. E il sostituto di Freuler? Il Bologna lo sta cercando, ma Stadio sottolinea le qualità di Miretti in entrambe le fasi e la grande capacità di verticalizzare. L'eventuale arrivo di Miretti, inoltre, non chiuderebbe la porta a quello di Alessandro Romano, giovane mediano classe 2006 della Roma.