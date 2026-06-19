Il Bologna è andato sulla traccia Fabio Miretti per cercare un mediano duttile, capace di fare la mezzala ma anche il trequartista, finanche il mediano basso. Il motivo risiede in quella che potrebbe essere la cessione di Jens Odgaard.

Il danese, prima chiave del Bologna di Italiano da trequarti, ma sacrificato nell'ultimo periodo dal 4-3-3 impostato dall'ex tecnico, ha mercato in Serie A e nel nord Europa e il Bologna valuta il da farsi. E' costato poco, a bilancio il suo peso residuo è basso e una offerta succosa lo farebbe diventare una intera plusvalenza. Nel caso in cui venisse sacrificato servirebbe un mediano multitasking, proprio come Miretti. I rapporti con la Juve del neo Ad Giovanni Carnevali sono solidi e oltre a Miretti si è parlato anche del rinnovo del prestito di Joao Mario.