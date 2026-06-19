Asse tra Juventus e Bologna oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport Stadio. Con la Vecchia Signora si parla di Jhon Lucumi, ma anche di Fabio Miretti e Joao Mario.

'Il tesoro Lucumi' titola oggi il quotidiano, Spalletti cerca il colombiano e il Bologna tratta con Carnevali. Si parla di vertice con i bianconeri, sostiene Stadio, Lucumi può essere il tesoro per fare mercato in entrata: piacciono Miretti e Joao Mario. Il sacrificio di Jhon potrebbe aprire la strada per il centrocampista e il terzino destro, con Emil Holm che può tornare a Torino. Nel summit di mercato con Carnevali diversi temi sul tavolo: 'L'idea Fabio Miretti al Bologna fa parte di un lungo colloquio in video chiamata che c’è stato mercoledì mattina tra i capi del governo del Bologna Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio e l’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali' scrive Claudio Beneforti.