Fabio Miretti e Peer Koopmeiners in un colpo solo potrebbe non essere fantamercato, scrive oggi Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport. Il Bologna va a caccia di due centrocampisti.

La mediana del Bologna è oggi composta solo da Pobega, Moro e Ferguson dato che con ogni probabilità Freuler non rinnoverà, Fabbian è già stato ceduto e Sohm non verrà riscattato. L'idea è inserire due centrocampisti dal mercato. C'è sempre Peer Koopmeiners, il primo nome, mentre negli ultimi giorni sono stati rilanciati Orel Mangala e Mathias Delorge, ma nelle ultime ore i rossoblù sono andati forte su Fabio Miretti, jolly di centrocampo che può fare un po' tutto. La valutazione della Juve è tra i 12 e i 15 milioni di euro, mentre il Bologna sta cercando di lavorare a un prestito con diritto di riscatto.