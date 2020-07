Bologna ritrovato, oggi la squadra merita applausi

E’ la partita del rammarico, ma anche della consapevolezza. Il Bologna lento e sotto ritmo visto nelle prime due partite ha finalmente lasciato spazio ad una versione più simile a quello pimpante pre Covid. Ritrovati gioco e intensità, automatismi e coralità, qualità e quantità: Mihajlovic ha smaltito il rodaggio della squadra dopo quattro mesi di stop ma ora può di nuovo lavorare per rendere il Bologna competitivo per l’Europa. Non sono arrivati i tre punti che forse condannano il Bfc nella lotta Europa League in questa stagione, eppure resta il solco creato dal tecnico serbo da un anno e mezzo a questa parte e che potrà essere sviluppato la prossima stagione (sperando sia finalmente normale).

