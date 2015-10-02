Tutto Bologna Web

Z.Gazzanet

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Con Donadoni il Bologna risorge

R. TuttoBolognaWeb

Dopo 3 sconfitte interne consecutive con Udinese, Palermo ed Inter, ed una classifica davvero preoccupante, il Bologna risorge e batte 3 a 0 l’Atalanta, portandosi a nove punti in classifica appena 1…

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Giaccherini: "Destro? E' fondamentale per noi"

M. Minguzzi

Terza partita in sette giorni per Emanuele Giaccherini che segna il gol dell’uno a zero dopo un lungo periodo di infortuni e ricadute. L'ex Juve, che sta riacquistando una discreta forma, dimostra…

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Bologna - Atalanta 3 - 0: le pagelle

L. Lollini

BOLOGNA Mirante 6.5 – La parata a tu per tu con Kurtic è decisiva per non vedere lo stesso film delle gare precedenti. Ferrari 5.5 – Un primo tempo in affanno, chiuso col fiatone e un giallo: giusto…

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Iachini: "Il ritiro ci è servito"

M. Minguzzi

Soddisfatto Beppe Iachini in conferenza stampa dopo la vittoria di Palermo, il tecnico rosanero ha apprezzato il lavoro della squadra e applaudito la decisione di andare in ritiro. Il Palermo si è…

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Zamparini: "Temo il Bologna, Rossi è bravo"

R. TuttoBolognaWeb

Viaggio delle telecamere di Sky Sport all'interno della dimora del patron Maurizio Zamparini a Gradisca d'Isonzo, gita tra le prelibatezze alimentari prodotte dallo stesso presidente ma anche…

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Gonzalez: "Vogliamo riscattarci, giusto andare in ritiro"

R. TuttoBolognaWeb

Intervenuto ieri in conferenza stampa a Gradisca d'Isonzo, sede del ritiro rosanero, Giancarlo Gonzalez ha promesso battaglia in vista della gara di domenica a Bologna. Il Palermo arriva da quattro…

Juventus v AC Milan

Gazzoni: "Calciopoli? Chiedo 113 milioni"

R. TuttoBolognaWeb

La vicenda Calciopoli lo ha segnato profondamente, una storia che ha falsato interi campionati e portato il Bologna ad una retrocessione dolorosissima, sia dal punto di vista sportivo ma soprattutto…

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Polemica Palermo-Svezia, Zamparini blocca Quaison e Hiljemark

R. TuttoBolognaWeb

Guerra aperta tra club e nazionali, diventa sempre più complicato trovare un punto di incontro. Frattura netta tra il Palermo e la federazione svedese. Il ct Erik Hamren, visti gli infortuni di Berg e…

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Rigoni: "Vogliamo vincere a Bologna giocando per Iachini"

R. TuttoBolognaWeb

Zamparini non è molto paziente, si sa, e quattro sconfitte in fila non faranno di sicuro piacere al patron rosanero. Iachini dunque rischia, ma sembra avere ancora la squadra dalla sua parte. Lo ha…

Pedrelli

Pedrelli, nuova avventura al Palermo

R. TuttoBolognaWeb

Ritorna a Palermo dopo dieci anni Stefano Pedrelli. L'ex dirigente di Bologna e Siena, uscito di scena dai colori rossoblù dopo un errore nella compilazione delle buste per Emiliano Viviano, è già nel…

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Rossi e Iachini, il 18 si giocano la panchina

R. TuttoBolognaWeb

Sappiamo come Zamparini non rappresenti certo una fonte di tranquillità per gli allenatori alle sue dipendenze, infatti il patron rosanero ha confermato Iachini ma lanciando messaggi che non faranno…

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Donsah ci prova per il Palermo, da valutare Ferrari

R. TuttoBolognaWeb

Godfred Donsah dovrebbe recuperare in vista della gara del 18 ottobre con il Palermo. Il centrocampista potrebbe già oggi iniziare a lavorare parzialmente con il gruppo e rendersi disponibile a pieno…

UC Sampdoria v Parma FC - Serie A

Sinisa a rischio? Spunta Donadoni

R. TuttoBolognaWeb

Momenti duri in casa Milan, la sconfitta per quattro a zero a San Siro per mano del Napoli getta ombre sull'operato di Sinisa Mihajlovic. Il serbo è nel mirino delle critiche, la sua panchina forse…

Bologna FC Press Conference

Marocchi: "Juve in controllo della partita"

R. TuttoBolognaWeb

Ormai opinionista e commentatore tecnico fisso per Sky, l'ex rossoblù ed ex juventino Giancarlo Marocchi ha analizzato la partita tra Juventus e Bologna di ieri sera. Per Marocchi, i bianconeri hanno…

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Adesso Iachini rischia? Intanto la squadra va in ritiro

R. TuttoBolognaWeb

Come avevamo preannunciato, per Rossi e Iachini il weekend sarebbe stato duro e difficile. Il tecnico romagnolo del Bologna è stato ampiamente confermato dalla società nonostante il ko contro la Juve,…

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Cesari: "Rigore evidentissimo a favore della Juve "

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Durante la trasmissione Premium Sport, in onda su Canale 5, come di consueto è intervenuto l'ex arbitro Cesari a proposito del rigore concesso alla Juventus contro il Bologna di Delio Rossi: "Rigore…

Delio Rossi

Rossi: "Rigore? A Torino può succedere..."

M. Minguzzi

Rossi, andare in vantaggio è stato un bonus, poi si è vista una rimonta Juve devastante. "Siamo partiti bene facendo la partita che avevamo preparato, bravi a tagliare fuori i rifornimenti, poi…

Juventus FC v AC Chievo Verona - Serie A

Allegri e gli acciaccati a centrocampo

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Qualche problema per il tecnico della Juve Max Allegri alla vigilia della sfida contro il Bologna. Soprattutto a centrocampo, il tecnico della Juve dovrà valutare attentamente le condizioni dei suoi…

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Iachini blindato, ma potrebbe giocarsi la panca con il Bologna

R. TuttoBolognaWeb

Bologna-Palermo si giocherà il 18 ottobre dopo la pausa dedicata alle Nazionali. Le due squadre però avranno nel weekend due partite complicate, i rossoblù andranno a Torino contro la Juve mentre i…

Rossi2

Gastaldello pronto per Torino, pochi cambi per Rossi

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Sembrerebbe fatta, a meno di clamorose sorprese dell'ultima ora, la formazione anti-Juve che Delio Rossi schiererà domenica allo Juventus Stadium. Modulo confermato, così come gran parte degli…