Con Donadoni il Bologna risorge
Dopo 3 sconfitte interne consecutive con Udinese, Palermo ed Inter, ed una classifica davvero preoccupante, il Bologna risorge e batte 3 a 0 l’Atalanta, portandosi a nove punti in classifica appena 1…
Dopo 3 sconfitte interne consecutive con Udinese, Palermo ed Inter, ed una classifica davvero preoccupante, il Bologna risorge e batte 3 a 0 l’Atalanta, portandosi a nove punti in classifica appena 1…
Terza partita in sette giorni per Emanuele Giaccherini che segna il gol dell’uno a zero dopo un lungo periodo di infortuni e ricadute. L'ex Juve, che sta riacquistando una discreta forma, dimostra…
Premiato da Sky come miglior giocatore della partita tra Bologna e Atalanta, un Mattia Destro sollevato si è presentato nella mixed zone dello stadio Dall'Ara: "Mi fa piacere essere stato eletto come…
Debutto vincente e convincente, nonostante il primo tempo di difficoltà, per Roberto Donadoni sulla panchina del Bologna. Tre punti fondamentali che ridanno slancio ai rossoblù in vista della…
BOLOGNA Mirante 6.5 – La parata a tu per tu con Kurtic è decisiva per non vedere lo stesso film delle gare precedenti. Ferrari 5.5 – Un primo tempo in affanno, chiuso col fiatone e un giallo: giusto…
Soddisfatto Beppe Iachini in conferenza stampa dopo la vittoria di Palermo, il tecnico rosanero ha apprezzato il lavoro della squadra e applaudito la decisione di andare in ritiro. Il Palermo si è…
Viaggio delle telecamere di Sky Sport all'interno della dimora del patron Maurizio Zamparini a Gradisca d'Isonzo, gita tra le prelibatezze alimentari prodotte dallo stesso presidente ma anche…
Intervenuto ieri in conferenza stampa a Gradisca d'Isonzo, sede del ritiro rosanero, Giancarlo Gonzalez ha promesso battaglia in vista della gara di domenica a Bologna. Il Palermo arriva da quattro…
La vicenda Calciopoli lo ha segnato profondamente, una storia che ha falsato interi campionati e portato il Bologna ad una retrocessione dolorosissima, sia dal punto di vista sportivo ma soprattutto…
Guerra aperta tra club e nazionali, diventa sempre più complicato trovare un punto di incontro. Frattura netta tra il Palermo e la federazione svedese. Il ct Erik Hamren, visti gli infortuni di Berg e…
Zamparini non è molto paziente, si sa, e quattro sconfitte in fila non faranno di sicuro piacere al patron rosanero. Iachini dunque rischia, ma sembra avere ancora la squadra dalla sua parte. Lo ha…
Ritorna a Palermo dopo dieci anni Stefano Pedrelli. L'ex dirigente di Bologna e Siena, uscito di scena dai colori rossoblù dopo un errore nella compilazione delle buste per Emiliano Viviano, è già nel…
Sappiamo come Zamparini non rappresenti certo una fonte di tranquillità per gli allenatori alle sue dipendenze, infatti il patron rosanero ha confermato Iachini ma lanciando messaggi che non faranno…
Godfred Donsah dovrebbe recuperare in vista della gara del 18 ottobre con il Palermo. Il centrocampista potrebbe già oggi iniziare a lavorare parzialmente con il gruppo e rendersi disponibile a pieno…
Momenti duri in casa Milan, la sconfitta per quattro a zero a San Siro per mano del Napoli getta ombre sull'operato di Sinisa Mihajlovic. Il serbo è nel mirino delle critiche, la sua panchina forse…
Ormai opinionista e commentatore tecnico fisso per Sky, l'ex rossoblù ed ex juventino Giancarlo Marocchi ha analizzato la partita tra Juventus e Bologna di ieri sera. Per Marocchi, i bianconeri hanno…
Come avevamo preannunciato, per Rossi e Iachini il weekend sarebbe stato duro e difficile. Il tecnico romagnolo del Bologna è stato ampiamente confermato dalla società nonostante il ko contro la Juve,…
Durante la trasmissione Premium Sport, in onda su Canale 5, come di consueto è intervenuto l'ex arbitro Cesari a proposito del rigore concesso alla Juventus contro il Bologna di Delio Rossi: "Rigore…
A fine partita direttamente dai microfoni di E'Tv, è intervenuto Gianfranco Civolani: "Il Bologna è ultimissimo e sta partecipando all'incredibile campionato dei pessimi secondi tempi: con zero goal,…
A fine gara nella mixed zone dello Juventus Stadium si è presentato l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci. L'AD ha fatto il punto sulla situazione attuale della squadra: "Rossi resta,…
Rossi, andare in vantaggio è stato un bonus, poi si è vista una rimonta Juve devastante. "Siamo partiti bene facendo la partita che avevamo preparato, bravi a tagliare fuori i rifornimenti, poi…
Sempre su Solo Calcio è intervenuto Giuseppe Anaclerio: "Un rigore che non c'è: punto. Un rigore che danno alla Juve o alle squadre potenti. Per la seconda partita consecutiva l'arbitro influisce sul…
A margine della trasmissione Solo Calcio, in diretta da Torino è intervenuto a fine partita l'ex giocatore del Bologna Giorgio Bresciani per un commento sulla partita giocata allo Juventus Stadium:…
Qualche problema per il tecnico della Juve Max Allegri alla vigilia della sfida contro il Bologna. Soprattutto a centrocampo, il tecnico della Juve dovrà valutare attentamente le condizioni dei suoi…
Sfida tra i bassofondi quella di domani tra Juventus e Bologna, ma mentre i bianconeri sono destinati a risalire, i rossoblù probabilmente dovranno soffrire più del previsto. La Vecchia Signora non ha…
Bologna-Palermo si giocherà il 18 ottobre dopo la pausa dedicata alle Nazionali. Le due squadre però avranno nel weekend due partite complicate, i rossoblù andranno a Torino contro la Juve mentre i…
Sembrerebbe fatta, a meno di clamorose sorprese dell'ultima ora, la formazione anti-Juve che Delio Rossi schiererà domenica allo Juventus Stadium. Modulo confermato, così come gran parte degli…