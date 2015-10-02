Adesso Iachini rischia? Intanto la squadra va in ritiro R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 5 ottobre 2015 - 17:15 5 ottobre

Come avevamo preannunciato, per Rossi e Iachini il weekend sarebbe stato duro e difficile. Il tecnico romagnolo del Bologna è stato ampiamente confermato dalla società nonostante il ko contro la Juve,…