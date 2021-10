Per curiosità, ho guardato le statistiche a fine partita - quelle della Lega Serie A - e alla fine dicono undici tiri in porta a due, ventitré a dieci quelli totali, ma soprattutto le parate, dieci contro una, sei quelle decisive. Insomma, la partita non è stata Udinese-Bologna ma Silvestri-Bologna, e per pietà non ho menzionato Skorupski. Ecco, si potrà disquisire sui cambi di Sinisa, Theate era dolorante, Svanberg ammonito e per come ha estratto il giallo Abisso - non era manco fallo - lo avrei tolto pure io, poi l'infortunio di Kingsley a completare l'opera di un terzetto di sostituzioni obbligate e non volute. Ma alla fine la partita è riassumibile con una perentoria sintesi: Silvestri ha tenuto in vita i suoi, noi siamo mancati di cinismo, mentre Skorupski ha combinato un guaio. Fine dei discorsi.