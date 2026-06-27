Il Bologna apre il casting per i terzini. Ne parla oggi Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport con un focus a destra dove oggi in rosa ci sono Zortea e De Silvestri.

La rosea fa diversi nomi. C'è ancora Joao Mario, di cui si sta parlando con la Juventus e che aveva fatto bene i sei mesi di prestito nel girone di ritorno dell'anno scorso: ipotesi rinnovo del prestito. Ieri è uscita una voce anche inerente a Del Prato del Parma, ormai esperto della Serie A, ma in ballo ci sarebbe anche Daniel Oyegoke, 23 anni laterale inglese del Verona. Gli scaligeri lo hanno pagato 400 mila euro e oggi lo valutano 4 milioni. A sinistra, invece, si pensa a Gunther dell'Elversberg in Germania. Per chiudere, a centrocampo, sottolinea Dalla Vite, continuano i discorsi su Miretti della Juventus.