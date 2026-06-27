La Juve vuole anticipare la concorrenza per Jhon Lucumi, su cui oggi vige la clausola a 28 milioni fino al 15 luglio, ma il Bologna cerca di prendere tempo aspettando la Premier.

Lo scrive il Corriere di Bologna che parla di pressing bianconero per il colombiano, ma per ora senza spingersi oltre i 18 milioni di euro, pochi per il Bologna proprio nella finestra di validità della clausola. L'intenzione della Juve è anticipare i club esteri, ma il mondiale impatta inevitabilmente sulle trattative e quando si parla di soldi ognuno fa i suoi interessi, nonostante gli ottimi rapporti tra Carnevali e Fenucci. Il Bologna, infatti, ha preso tempo su Miretti, troppi 15 milioni entro il 30 giugno, e tiene il punto sulla valutazione di Lucumi. Le trattative potrebbero andare avanti slegate. Può anche essere che il Bologna non prenda Miretti ma che a luglio inoltrato Lucumi possa ugualmente andare alla Juve.