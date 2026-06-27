Sul Corriere dello Sport Stadio tiene banco la questione budget di mercato. Saputo vuole rientrare, sarebbe il suo unico pensiero secondo il quotidiano, così toccherebbe anche all'allenatore farsi sentire per una campagna acquisti di livello.

Ieri la campagna abbonamenti è partita con oltre 6mila tessere sottoscritte, un dato molto importante, ma Claudio Beneforti precisa oggi che Saputo e Fenucci dovrebbero leggere bene questi numeri, capendo come l'affetto della città sia rimasto intatto, con una fiducia incrollabile. 'Che il proprietario si mettesse la mano sul cuore' si legge, perché l'affetto del tifo andrebbe ripagato e soddisfatto. Da Casteldebole si dicono sicuri del fatto che Tedesco sia somigliante a Motta per atteggiamenti e comportamenti, un aspetto rilevante ma su cui Stadio mette in guardia: Thiago si espose a metà mercato estivo, ritenendo fondamentale che la sua squadra dovesse essere rafforzata. Motta chiese investimenti in entrata per 'non tradire la nostra gente'. Tedesco non faccia l’errore di tacere, chiosa Beneforti.