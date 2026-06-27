Ancora niente risposta da Riccardo Orsolini. Le vacanze stanno per finire, la data del raduno si avvicina, il ritiro di Valles anche, ma il numero sette non ha ancora fatto sapere al Bologna se intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027.

Ne parla oggi Gazzetta dello Sport, che parla di una situazione 50 e 50 tra sì e no. Insomma, Orsolini potrebbe anche non rinnovare. Il Bologna attende una risposta in tempi brevi, perché ha bisogno di pianificare il mercato qualora si rendesse necessaria una cessione per evitare il parametro zero tra un anno. Orso sceglierò di diventare bandiera del Bologna o preferirà aprirsi ad altre avventure? Sul piatto una offerta da 2.5 milioni di euro, il massimo per il Bologna, fino al 2029 con opzione al 2030.