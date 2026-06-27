'Fabio Miretti al Bologna e Jhon Lucumi alla Juventus sono due operazioni che vivono, godendo anche di buona salute, assicurano da casa Juventus, poi va sottolineato come non siano vincolate tra loro' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio.

Per ora, in realtà, non ci sono certezze, può anche essere che il Bologna prenda Miretti e ceda Lucumi all'estero, sottolinea il collega: può accadere tutto e il suo contrario. Se ne saprà di più entro il 30 giugno, data in cui la Juve deve chiudere un paio di plusvalenze per motivi di bilancio. Il budget è risicato e i 15 milioni di valutazione per il mediano sono tanti, infatti, scrive il quotidiano, il Bologna non ha chiuso Alessandro Romano, giocatore che piaceva tanto a Sartori e Di Vaio fino a che costava 3 milioni, ma quando la valutazione è raddoppiata ha portato i rossoblù a defilarsi. Miretti è pista calda, ma non contempla sconti per Lucumi: l'unico pensiero di Saputo, scrive Beneforti, è rientrare.