Tutto cambia affinché niente cambi

Guarda caso ogni volta che si gioca contro la Juve si finisce per parlare dell’arbitro di turno. All’andata ci fu il mani di De Ligt, e un incredibile regolamento che sanò un tocco in teoria irregolare se la Juve avesse poi segnato dall’altra parte del campo, e il fallo di Pjanic in occasione del due a uno, oggi invece ci ritroviamo a commentare un rigore dubbio assegnato per una trattenuta di Denswil a De Ligt e uno solare non fischiato per l’intervento di De Sciglio su Barrow. Parliamo dell’arbitro anche se alla fine per mole di gioco e occasioni la Juve ha meritato di vincere, ma gli episodi non possono essere trascurati.

