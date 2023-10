Thiago portaci in Europa: Bologna inizia a sognare

Il Dall'Ara ha riconosciuto il potenziale di questo Bologna. Non è capitato spesso al fischio finale di una partita sentire un coro così chiaro e di elevata portata verso un allenatore. 'Portaci in Europa, Thiago Motta portaci in Europa', è la dichiarazione d'amore dei tifosi verso il mister, a firma Curva Andrea Costa. Insomma, questo Bologna che ferma le big e batte le piccole entusiasma sempre di più, a volte per l'incantevole gioco, a volte per la strenua resistenza come successo a San Siro e nel finale del match contro il Frosinone, chiuso a doppia mandata nel primo tempo ma quasi scassinato nella ripresa. Ma la tempra del Bologna di Motta è ormai nota a tutti e così è andata anche stavolta, con tre punti che certificano il sorpasso e l'approdo a sinistra. Otto risultati utili consecutivi, terza vittoria in campionato, settimo posto momentaneo in classifica e una zona Europa che ormai profuma da vicino. Miglior avvio non si poteva chiedere e i 26mila del Dall'Ara hanno capito la bontà del progetto e intravedono una scintilla fiammeggiante che può ardere sempre di più.