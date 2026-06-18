Anche Gazzetta dello Sport va oggi sul centrocampo, dove l'obiettivo numero uno resta Peer Koopmeiners dell'Az Alkmaar. Secondo il quotidiano, il giocatore sarebbe acquistabile a cifre inferiori rispetto a ciò che si legge. CONTINUA SOTTO

Nei giorni scorsi si è parlato di richieste più alte, circa 20 milioni, ma per Gazzetta l'olandese sarebbe acquistabile a circa 12-15 milioni di euro. Attenzione però, siccome anche Sohm è in uscita, la ricerca di un interno di centrocampo non si ferma. Piace Alessandro Romano della Roma e visto nello Spezia l'ultimo anno, ma il Bologna torna a riflettere, come un anno fa, su Fabio Miretti della Juventus. Su Miretti ci sarebbero anche Fiorentina e Como, ma i dialoghi tra Juve e Bologna hanno ripreso quota con l'arrivo di Carnevali, da sempre in ottimi rapporti con Fenucci.