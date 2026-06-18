Federico Ravaglia vorrebbe la titolarità del Bologna, altrimenti chiederà la cessione E' questo oggi il punto della situazione fornito dal Resto del Carlino sulla situazione portieri. CONTINUA SOTTO

L'estremo difensore classe 1999 non farà un altro anno da secondo e per lui le strade sono due: promozione da titolare oppure cessioni. Tre club per ora hanno chiesto informazioni su di lui, si tratta di Torino, Parma e Udinese, ma anche in Liga si sarebbe mosso qualcosa con un paio di squadre interessate. Si muove il mercato, dunque, spinto dalla volontà del portiere di giocare. Ma Ravaglia nell'ultima stagione in sostituzione di Skorupski ha faticato, si ricordano diversi errori, non ultima l'uscita a vuoto contro l'Aston Villa, e così il Bologna ragiona. Il club attende il ritiro per capire se il portiere cambierà idea, altrimenti prenderà in considerazione la cessione e in entrata, per sostituirlo, si fa il nome di Wladimiro Falcone.