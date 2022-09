Thiago come Sinisa, corsi e ricorsi storici

No, non sono impazzito di colpo. Provo a spiegarmi. Quando Siniša Mihajlović sbarcò a Bologna eravamo reduci dal calcio tutto difesa e palla lunga di Pippo Inzaghi e alla conferenza stampa di presentazione ci venne detto 'giocheremo un calcio aggressivo e offensivo'. Io sgranai gli occhi, perché non credevo possibile che quella rosa, che così poca qualità aveva mostrato, fosse in grado di mettere in pratica i nuovi dettami. Ora siamo più o meno allo stesso punto. Mihajlovic ci aveva proposto nell'ultimo anno il 3-5-2 di marcato stampo difensivo e ora arriva Thiago Motta a prometterci calcio offensivo e aggressivo. La differenza? Che all'epoca non lo credevamo possibile con i giocatori a disposizione, squadra a rischio retrocessione, oggi invece lo invochiamo a gran voce perché convinti di avere una rosa di qualità.