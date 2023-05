Sono mancate solo le cavallette

Invasione di zanzare, mosche tropicali e cavallette al Castellani. Deve esserci qualcosa oltre la realtà terrena ad Empoli per un Bologna che in un’altra vita deve aver commesso reati gravi, gravissimi, in terra di Toscana. La sequenza sfortunata di episodi, che segue quelli dell’anno scorso (autogol Bonifazi, rigore di Arnautovic sbagliato…) trafigge ancora una volta i colori rossoblù che hanno vissuto uno dei primi tempi più sfigati della storia. Un autogol dopo 40”, poi due gol fatti e annullati, poi l’infortunio del miglior difensore, poi ancora una fischiata orrenda di La Penna che ha propiziato il secondo gol: mancava la pioggia di fuoco e qualche altra sciagura per raggiungere i sette flagelli dell’apocalisse. E così il Bologna si ferma ancora una volta al Castellani, mai vittorie in Serie A, e interrompe una rincorsa all’ottavo posto un po’ per colpa sua, prestazione non memorabile, e un po’ per la sfiga che a Empoli ci vede benissimo mentre la dea bendata è proprio…bendata.