Cantava così Alex Britti in preda ad un viaggio per arrivare dalla sua amata. E settemila caffè sarebbero serviti oggi per rimanere svegli durante un Bologna-Roma con i timbri della fine campionato. Con l'aria, non tanto primaverile, di una vacanza che si avvicina. Il Bologna ha perso il suo smalto, quello che lo aveva portato fino al settimo posto, la condizione oggi è meno esuberante di un mese fa, e la Roma stava pensando a Leverkusen, con un 2004 in campo, diversi big a casa o infortunati e gli altri titolari schierati solo nella ripresa. C'era una possibilità ma il Bologna non l'ha colta. Ne è uscita una partita a farsi il solletico da una parte e dall'altra, mentre le pretendenti per l'ottavo posto vincevano prendendosi un vantaggio. La squadra di Motta sembra arrivata col fiato corto in questo rush finale e alcune prestazioni in campo non aiutano ad accendere la luce, soprattutto Barrow, evanescente contro un debuttante, ma a turno anche gli altri, Arna fuori condizione, Orso in calo, e un centrocampo che non macina più come prima.