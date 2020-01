E’ stata la classica partita in cui non si è in grado di dare una spiegazione ad una sconfitta. Il Toro ha vinto uno a zero e noi non sappiamo ancora come sia potuto succedere. Ma nel calcio accade anche questo. Proviamo comunque ad addentrarci in una analisi profonda, se è possibile, del match.

