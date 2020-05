Saputo si espone sull’Europa: ora fateci sognare davvero

E’ sempre stato molto pragmatico e realista nelle sue dichiarazioni Joey Saputo, per questo un po’ mi ha sorpreso sentirlo parlare di Europa nell’appuntamento con i ragazzi del settore giovanile nel corso della Bfc Webinar Academy. Dopo anni di consolidamento della categoria e politica della crescita graduale sembra arrivato il momento del cambio di passo decisivo. D’altronde, con un tecnico come Sinisa Mihajlovic non si può vivacchiare a metà classifica senza particolari sussulti.

Scheda 1 di 4