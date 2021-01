Manca il centesimo per fare l’euro

Ci si aspettava di più dal girone di andata del Bologna. Banale, banalissimo, ma dopo sei anni ci si chiede cosa manchi (e per quale motivo) al Bologna per effettuare il tanto desiderato salto di qualità. E non si intende neanche tanto l’Europa, complicato in questa epoca arrivarci, se non con un miracolo in stile Atalanta, bensì fissare la squadra stabilmente nella parte sinistra e sostituire Verona e Sassuolo nel ruolo di sorpresa del campionato. Il Bologna di Saputo i suoi sussulti li ha avuti, la promozione il primo anno, la cavalcata salvezza di Donadoni, quella di Mihajlovic, poi alla lunga tutte e tre le emozioni si sono attenuate.

