La Juve non è un modello

Di modelli nel calcio attuale ce ne sono pochi, almeno tra le big. Tra debiti, ingaggi faraonici e plusvalenze, ogni bilancio presenta qualche contorno pericoloso ma ciò che è stato fatto con la Juventus a livello mediatico quasi non ha precedenti. Ci sono stati certo nove Scudetti in fila, ma anche una gestione societaria e sportiva francamente lacunosa e tutt'altro che esemplare. Eppure ogni mossa fatta da Agnelli e compagnia veniva trattata come da premio Nobel, da precursore della filosofia sportivo-professionale e da non plus ultra del mondo conosciuto calcistico. Ora, aspettando che la magistratura faccia il suo corso e ogni imputato è innocente fino a prova contraria, non si può non notare come la sostenibilità economica della macchina Juventus sia andata a farsi benedire da tempo, quantomeno da Ronaldo in poi.