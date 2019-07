De Leo fa le veci di Mihajlovic, a Bologna si attende Skov Olsen

Passata la batosta di sabato, la conferenza di Mihajlovic, i volpi cupi e spaesati dei giocatori, è tempo di tornare alla normalità. La truppa ha ripreso il sorriso, pur non dimenticando le vicissitudini del tecnico serbo che lunedì ha iniziato la battaglia contro la leucemia. Volti ora più sorridenti, più distesi, anche grazie allo sbarco di Takehiro Tomiyasu, subito guest star del pranzo in famiglia di ieri all’Alpe di Siusi. Insomma, la reazione della truppa alla brutta notizia c’è stata. Sugli allenamenti onestamente c’è poco da dire: a guidare è Emilio De Leo, classe 1978 da Cava de’ Tirreni. Sembra lui ora il capo allenatore della truppa e designato a raccogliere momentaneamente i galloni di Sinisa Mihajlovic. Sul serbo anche il Bologna naviga a vista, attendendo gli sviluppi e la reazione alle cure, di solito debilitanti per malattie di questo tipo.

