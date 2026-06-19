Due innesti a centrocampo per il Bologna. Remo Freuler sembra propenso a uscire a scadenza di contratto e Simon Sohm non verrà riscattato. Per il club rossoblù significa inserire un mediano basso e una mezzala.

Orel Mangala è una opzione, ma il Bologna vuole vederci chiaro sulle sue condizioni fisiche dopo il grave infortunio della scorsa stagione. E' in ascesa invece Gonzalo Puerta del Racing Santander e autore di un assist l'altro giorno con la sua Colombia contro l'Uzbekistan. Un problema, perché il Bologna lo ha seguito per un anno mettendo sul piatto 8-9 milioni di euro, ma il Racing vanta una clausola da 16 milioni e con la vetrina mondiale, sostiene il Carlino, ha tutto l'interesse a non affrettare una cessione. A centrocampo piace anche il nigeriano Akinsanmiro, di recente riscattato dal Pisa retrocesso a 7.5 milioni ma a breve l'Inter dovrebbe far valere il contro riscatto a 8.5 milioni. Il Bologna ha chiesto informazioni.