Dopo aver sostenuto uno stage dal 7 al 12 giugno a Tirrenia, la Nazionale Under 19 tornerà a radunarsi dal 22 al 25 giugno a Coverciano in preparazione della fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles. CONTINUA SOTTO

Gli Azzurrini si raduneranno lunedì 22 giugno al Centro Tecnico Federale, dove sosterranno cinque sedute di allenamento in quattro giorni, mentre giovedì 25 giugno sarà resa nota la lista dei 20 prescelti, che prenderanno parte alla fase finale del torneo continentale. L’Italia esordirà nel Gruppo B lunedì 29 giugno (ore 16 locali, 17 italiane) al The Oval di Caernarfon contro la Serbia, per poi sfidare la Croazia e l’Ucraina rispettivamente giovedì 2 luglio (ore 14 locali, 15 italiane), sempre a Caernarfon, e domenica 5 luglio (ore 16 locali, 17 italiane) al Bangor City Stadium. Le prime due classificate di ciascuno dei due gironi accederanno alle semifinali. CONTINUA SOTTO

Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);Centrocampisti: Wisdom Serebour Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).