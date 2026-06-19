Il Bologna deve ragionare sul post Jhon Lucumi, l'indiziato a partire dopo il mondiale anche a causa della scadenza contrattuale al 2027: serve evitare il parametro zero.

Sono già stati fatti molti nomi per il sostituto. Si parte da Jayden Oosterwolde del Fenerbahce, conosciuto da Tedesco, ma i turchi chiedono circa 20 milioni di euro, troppi per il Bologna. Così rimangono in lista, per il QS, i nomi di Pirola dell'Olympiacos e Fedde Leysen dell'Union Saint Gilloise, ma tra i mancini è tornato in auge anche Diogo Leite, in uscita a scadenza dall'Union Berlino ma con richieste alte di ingaggio. Attenzione, allora, ai difensori di piede destro. Il Bologna è accostato a Circati del Parma e Tiago Gabriel del Lecce, entrambi valutati circa tra i 12 e i 15 milioni di euro.