Bologna, ricordati di lunedì sera

Tutti si stanno chiedendo come mai il Bologna non sia sempre stato quello di lunedì sera. Le risposte non le ha nessuno se non dentro Casteldebole, ma la mentalità è forse la vera chiave per provare a svoltare in questa era Saputo fatta, per ora, di anonimi dodicesimi posti. Il Bologna si accende ciclicamente, e spesso lo fa quando è spalle al muro o quando è stimolato da fattori esterni. E' successo quando ha avuto bisogno di salvarsi, prima con Delio Rossi e poi con Pippo Inzaghi abbiamo rischiato, infatti sia Donadoni che Mihajlovic hanno avuto per diversi mesi medie da Europa, poi è tornata la normalità. Certo, la normalità torna anche perché il Bologna non ha tecnicamente livelli europei, ma spesso la causa scatenante è mentale. Tra fare 60 punti e farne in media 42 c'è differenza, sarebbe propria quella cinquantina che Saputo chiede da due anni ma puntualmente non ottiene.