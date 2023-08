Aperto il tribunale su Motta: ora nulla sarà più come prima

Su Facebook ieri ho scritto 'da ora in avanti qualsiasi cosa dirai su Motta potrà essere usata contro di te in tribunale'. E i tribunali sono due. Se si appoggia il mister si entra in automatico nella categoria dei maigoduti, viceversa in quella dei sempre godenti saputiani. In ogni caso verrà istituito un tribunale sul mister che ha deciso di prendersi un rischio: andare su per una braga ad una parte di Bologna. Scusate il francesismo. I modi sono i suoi, sempre spigolosi, ma la chiarezza che lo contraddistingue andrebbe comunque apprezzata anche se è esattamente quella che già aveva portato Mihajlovic a prendersi il mirino della critica. A Bologna si fa presto a passare da idoli a rompi scatole. E anche con 54 punti bastano due o tre frasi in pubblico per scatenare i processi, i quali spesso riguardano sempre e solo l'allenatore. Il mondo Bologna è buffo, ma forse è un po' così ovunque, perché un allenatore deve fare punti, fare bel gioco, valorizzare chiunque, anche quelli scarsi, e soprattutto stare zitto. Tutto il resto non si può.