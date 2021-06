Zanetti vs Saputo: Segafredo perfetto per il basket, il canadese non potrà vincere nel calcio

Bologna torna sul tetto d’Italia, nel basket. La Virtus ha conquistato quello che sarà ricordato come uno Scudetto storico, perché ottenuto contro una corazzata, vinto contro la storica rivale extra cittadina, conquistato con un allenatore esonerato e poi ripreso, gagnato con la ristretta cerchia di campioni messi a disposizione da Massimo Zanetti. Proprio lui, il re del caffè in passato criticato e inviso imprenditore coinvolto nel tentativo di salvataggio del Bologna. Avrebbe potuto liquidare i briscolini, sostengono i critici, lo hanno fatto fuori, sentenziano i difensori. Poi il dualismo con Saputo, arrivato dal Canada per strappare, assieme a Tacopina, il Bologna dalle sue mani quando a Vicenza mister Segafredo parlava da proprietario in pectore. Poi la pennichella e tutte le altre storie che sapete già.