Sembrava tutto fin troppo facile, ma è un punto da tenere stretto

Milan con dieci riserve, Sansone che segna dopo quaranta secondi netti di orologio, boato del Dall'Ara: sembrava tutto facile, in discesa, invece il Milan distratto dalla Champions ha fatto posto a uno gagliardo, imbottito di riserve, sicuramente mentalmente più dentro la partita e in grado anche di meritare qualcosa di più del punto portato a casa da entrambe. Poteva essere grande festa, soprattutto dopo un avvio così, invece dopo cinque minuti si era capito che di facile non ci sarebbe stato nulla. Anzi. Infatti il Milan ha comandato bene la partita come sa fare meglio, cioè pressando, non dando tempo agli avversari di ragionare e imprigionando tutti i punti di forza del Bologna, oggi limitati anche dalla pesante assenza di Orsolini. Così, invece che pregustare tre punti, da un certo momento della partita in poi si è cominciato a sperare di non perdere. E il Bologna non ha perso. Un merito in partite come queste dove palla al piede di riesce poco e dove la manovra non ha la giusta fluidità e lucidità per sfondare.