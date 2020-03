Rinviare l’Europeo unica via: chiudere tutto per uscirne prima

Difficile produrre uno Spunto calcistico, difficile concentrarsi sul campo – anche perché in Italia è tutto sospeso – e difficile disegnare scenari futuri su come sarà possibile chiudere il campionato. Distogliere la mente dal pensiero ‘coronavirus‘ è quasi impossibile, basta aprire un secondo il cellulare o i siti di informazione per essere catapultati nella psicosi, ma dall’altro lato tenersi informati nel modo giusto, evitando le fake news, è basilare per non perdere definitivamente la testa e intraprendere le giuste azioni.

