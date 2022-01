Bologna, sui casi Dijks e Skov non servono mezze misure

Non sono entrato nelle sacre stanze di Casteldebole e non so, con precisione, come sia stato affrontato internamente il caso Djiks-Skov Olsen. Di sicuro, appare strano che l'olandese abbia saltato Verona per poi essere regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti, mentre sul danese non ci sono comunicazioni ufficiali di infortunio ma dal Galli trapela un laconico 'sente fastidi'. Per la cronaca, oggi ha svolto differenziato, quindi proprio infortunato non è. Ora, che i due vogliano andare via è il segreto di Pulcinella, mi perdoni il collega a cui ho rubato la citazione, perché l'allenatore dello Standard ha ammesso pubblicamente la pista Dijks, mentre per Skov è arrivato il procuratore in città e questo è sempre un indizio. Ognuno di voi, da fuori, potrà tirare le somme e farsi una idea sulla presunta diserzione di Verona. Restando fuori dalle prese di posizione, proviamo ad analizzare la situazione.