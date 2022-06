Sartori e il delicato compito di far fruttare gli investimenti

Il compito di Giovanni Sartori, presentato oggi, non sarà affatto semplice. Dovrà migliorare i risultati sportivi della squadra, agire di autofinanziamento e far fruttare gli investimenti del presidente che in sette anni ha visto più rossi di bilancio che risultati entusiasmanti. Ecco, una leggera aspettativa, eufemismo, sul nuovo responsabile dell'area tecnica c'è eccome. E bisognerà capire in quanto tempo dovrà portare a termine i requisiti richiesti, perché la sensazione è che Saputo abbia una certa fretta dopo un settennato vissuto più di bassi che di alti. Insomma, un grande in bocca al lupo. Toccherà dunque a lui propiziare il salto di qualità del Bologna dopo sette anni abbastanza anonimi. D'altronde, se la proprietà ha deciso di cambiare direttore sportivo un motivo ci sarà stato.